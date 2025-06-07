Автомобилистов смогут на законных основаниях лишать прав за употребление лекарств

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, вносящий в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уточнения, которые сделают законным привлечение к ответственности водителей, в чьих анализах есть следы лекарственных веществ из специального перечня.
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