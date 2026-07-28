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Тульские новости

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Прокуратура выявила нарушения в котельной «Тульского строителя»

Прокуратура выявила нарушения в котельной «Тульского строителя»

Прокуратура выявила, что сотрудники ООО «Тульский строитель», эксплуатирующего котельную, не прошли обучение и аттестацию по промышленной безопасности, а сведения о производственном контроле не актуализированы на 2026 год.

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