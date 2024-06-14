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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Робертсон про 1:5 от Германии: «Матч не мог пройти тяжелее, Шотландия играла не на максимум. Было много ошибок, нужно разобраться с этим, потому что турнир короткий»

Сборные сыграли в матче открытия Евро-2024 в Мюнхене. «Мы играли против принимающей турнир страны в матче открытия, и он не могл пройти тяжелее.

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