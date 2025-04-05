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Мода и Шоу-бизнес

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«Оставьте Петра в покое!» Поклонники Анастасии Заворотнюк возмутились из-за фото с кладбища

«Оставьте Петра в покое!» Поклонники Анастасии Заворотнюк возмутились из-за фото с кладбища

Анастасия Заворотнюк полюбилась зрителям за талант и красоту, а также замечательное чувство юмора. Провинциалка Виктория Прутковская в ее исполнении сделала популярным многосерийный ситком «Моя прекрасная няня», вышедший на экраны в 2004 году.

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