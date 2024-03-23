Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Начали ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА?... Да - ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ... Не верьте..."Паспорт верни!":...
  • Evgenija Palette
    Одна чернонебая ворона, сидя на лавочке, недалеко от Кремля в окружении своих вы-с-ров, рассуждает - "Москва мне нрав..."Паспорт верни!":...
  • Evgenija Palette
    А на этих судей, похеривших и извративших ВЕЛИКОЕ РИМСКОЕ ПРАВО ( они даже не понимают, чему они служат) ЕСТЬ КОНТРОЛ..."Паспорт верни!":...

Французы хотят повторить? Полк, ходивший в поход на Россию в 1812 году, опять готовится двинуться на Восток

Французы хотят повторить? Полк, ходивший в поход на Россию в 1812 году, опять готовится двинуться на Восток

Автор:  КОШКИН Историческая справка: "Мальбрук в поход собрался". Эту неприличную песенку придумали еще во время Войны за испанское наследство в 1709 году французские солдаты накануне знаменитого сражения при Мальплаке, а герой песни Мальбрук - это на самом деле герцог Мальборо! Но Мальбрук не погиб, а французы сражение проиграли и песня забылась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх