ХОРОШИЕ НОВОСТИ ⚡️Telegram не станет запрещённым или экстремистским ресурсом. Ограничения коснутся только всего личных финансов и имущества его основателя.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ⚡️Telegram не станет запрещённым или экстремистским ресурсом. Ограничения коснутся только всего личных финансов и имущества его основателя.
Свежие комментарии