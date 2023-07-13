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(является простым рабочим, то некрасивая женщина - это единственное на что он может рассчитывать) бабы как были материально озабоченными продавая своё тело так ими и остались за некоторым исключением. Следует ли говорить здесь о любви с человеком женска пола с такой ущербной психологией? Любовь это форма наивысшего доверия, торговля телом это форма наивысшего недоверия. (Главный недостаток «простых» закомплексованных парней не в том, что они бедные. А в том, что они скучные…) 😀😀😀 Главный недостаток таких девушек, что они глупые как пробка от шампанского.