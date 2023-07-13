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Некрасивая женщина - это единственное, на что он может рассчитывать?

Некрасивая женщина - это единственное, на что он может рассчитывать?

Привет, Морена. У меня такой вопрос: если мужчина заведомо ищет некрасивую, непривлекательную женщину, то почему его ругают и относятся к нему неприязненно? Если он исходит из своих возможностей, допустим, является простым рабочим, то некрасивая женщина - это единственное на что он может рассчитывать.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(является простым рабочим, то некрасивая женщина - это единственное на что он может рассчитывать) бабы как были материально озабоченными продавая своё тело так ими и остались за некоторым исключением. Следует ли говорить здесь о любви с человеком женска пола с такой ущербной психологией? Любовь это форма наивысшего доверия, торговля телом это форма наивысшего недоверия. (Главный недостаток «простых» закомплексованных парней не в том, что они бедные. А в том, что они скучные…) 😀😀😀 Главный недостаток таких девушек, что они глупые как пробка от шампанского.
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14 час.
Александр Григоров
глупое суждение...Начнем с того что некрасивых женщин не  бывает и дело не в водке..Каждая красива по своему ..А сейчас те кто считает себя красавицами шитыми и силиконовыми ....они же все на одно лицо ...то есть нет индивидуальности
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13 час.

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