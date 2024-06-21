«Я бы ему и руки не подал. Плозо к нему отношусь». Конюхов — об Овечкине

Известный путешественник Федор Конюхом жестко раскритиковал Александра Овечкина. Всемирно известный путешественник Федор Конюхов жестко высказался о прославленном российском хоккеисте, обладателе ряда рекордов НХЛ Александре Овечкине.
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