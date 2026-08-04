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Царьград

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Прохор Шаляпин приобрел новую дачу и продает старый участок

Прохор Шаляпин приобрел новую дачу и продает старый участок

Певец Прохор Шаляпин побывал на премьере фильма в Москве и пошутил о своей схожести с Емелей. Артист активно занимается недвижимостью: купил новую дачу и собирается продать старый участок, а также приобрел квартиры в Москве и для матери в Волгограде.

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