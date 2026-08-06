«Реабилитация нацизма»: Блогеру, бросившему в воду пятитысячную купюру на Мамаевом кургане грозит реальный срок. Справедливо?

Андрей Бедный

Сергей Никитин

дорогой товарищ не быдла Лебедев Вова...я те одну весчь скажу я был там. и тож нырял за деньгой ежель бы он 5 тысяч по рублю бросал,яб не полез,а тут одна пятихатка.я мужик -здоровый,расталкал всех нуждающихся быдлафф и вот она удача!!!! глазики от радости на всю харю,улыбка до ушей....во повезло!!!!!....прихожу до хаты своей и сразу к зеркалу,а тама быдло не мене смотрит и грит ты быдла честный служака...ну отнеси в одел ментовку кароч....прихожу туды кладу на свой стол и говорю насяльнике я пятихатку принес,приобщите к делу блохера ему нацизм с реабилитацией впаять надо-обчество требует. ввместо рубликов в пять штук он целую купюру положил мало того видео снимал как мы чуть не дрались за удачу. потом стибался над нами в сетях... так вот товарищ насяльнике ну сами знаете на че пойдет добыча....иль может вернуть хозяину,он тоже быдло... подглядывал за нами... эт хорошо грит насялике,а то я хотел пришить тебе кражу чужого имущества.ИТОГ...этаж какими надо быть быдлами шоб одичавшие граждане наперегонки ныряли за пятихаткой.получается что нырявшие и есть осквернители памятника,не? понятно что быдла блохер спровоцировал все это А потом для бложика комментировал все это.я вот чувствую насколько размывают и уменьшают страшное понятие нацизма блохер схулиганил в неподходящем месте-дайте неделю общественных работ...а казаки бы еще прилюдно выпороли.наказание дллжно быть соразмерно поступку....да и Бастрыкин согласился со следственной проверкой-деяний нацизма в его действиях не было......яб выпорол и штрафф впаял.