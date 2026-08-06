Всем известно, что дурная голова может найти любые приключения на любимую «пятую точку», но в поисках популярности и славы можно нагрести таких последствий, что эта «пятая точка» совсем скукожится от ужаса и страха.
«Реабилитация нацизма»: Блогеру, бросившему в воду пятитысячную купюру на Мамаевом кургане грозит реальный срок. Справедливо?
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Андрей Бедный
Сергей Никитин
дорогой товарищ не быдла Лебедев Вова...я те одну весчь скажу я был там. и тож нырял за деньгой ежель бы он 5 тысяч по рублю бросал,яб не полез,а тут одна пятихатка.я мужик -здоровый,расталкал всех нуждающихся быдлафф и вот она удача!!!! глазики от радости на всю харю,улыбка до ушей....во повезло!!!!!....прихожу до хаты своей и сразу к зеркалу,а тама быдло не мене смотрит и грит ты быдла честный служака...ну отнеси в одел ментовку кароч....прихожу туды кладу на свой стол и говорю насяльнике я пятихатку принес,приобщите к делу блохера ему нацизм с реабилитацией впаять надо-обчество требует. ввместо рубликов в пять штук он целую купюру положил мало того видео снимал как мы чуть не дрались за удачу. потом стибался над нами в сетях... так вот товарищ насяльнике ну сами знаете на че пойдет добыча....иль может вернуть хозяину,он тоже быдло... подглядывал за нами... эт хорошо грит насялике,а то я хотел пришить тебе кражу чужого имущества.ИТОГ...этаж какими надо быть быдлами шоб одичавшие граждане наперегонки ныряли за пятихаткой.получается что нырявшие и есть осквернители памятника,не? понятно что быдла блохер спровоцировал все это А потом для бложика комментировал все это.я вот чувствую насколько размывают и уменьшают страшное понятие нацизма блохер схулиганил в неподходящем месте-дайте неделю общественных работ...а казаки бы еще прилюдно выпороли.наказание дллжно быть соразмерно поступку....да и Бастрыкин согласился со следственной проверкой-деяний нацизма в его действиях не было......яб выпорол и штрафф впаял.
Можно провоцирование беспорядков впаять )
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1 м.
Сергей Никитин
Андрей Бедный
Можно провоцирование беспорядков впаять )
Конкретно в этом случае,то не можно,но статья такая есть 212 УК РФ за провокацию и вовлечение иль вербовку там несколько частей,погромы,насилие.публичные призывы также идут по этой статье . по 213 тож не подходит.там строго надо соблюдать все критерии из первой части статьи.могли канеш по 243.4 как осквернение и оскорбление памяти,как циничное поведение в месте скорби.там от3х до 5.мелкое хулиганство по 20.1 КоАП эт тоже не в этом случае- эт для обычных городских фонтанов в парках. ..остаются тока казаки с нагайками для всех и для блогера и всех кто нырял
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1 м.
ВС
Влад Ставр
Вчера был на Мамаевом Кургане. Что-то-то делать на святом месте, где братские могилы воинов своей страны ПРОТИВ обычаев и устоев своей страны - это публичное преступление. Такие люди подлежат выдворению из страны
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1 м.
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