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Китайские специалисты изучат тысячи образцов крови из Уханя

Китайские специалисты изучат тысячи образцов крови из Уханя

Китай будет изучать тысячи образцов из банка крови города Ухань. Исследования проводятся с целью окончательно установить происхождение COVID-19, сообщает CNN.

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