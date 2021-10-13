Китайские специалисты изучат тысячи образцов крови из Уханя

Китай будет изучать тысячи образцов из банка крови города Ухань. Исследования проводятся с целью окончательно установить происхождение COVID-19, сообщает CNN.
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