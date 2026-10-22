На 100 с лишним слоев больше, чем у нынешней флеш-памяти Micron Micron представила флеш-память NAND нового поколения — G11, ее производство планируется развернуть во второй половине 2027 года.
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