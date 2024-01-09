Байден сохранил «полное доверие» к шефу Пентагона

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 9 января, заявил, что президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к главе Пентагона Ллойду Остину, – сообщают СМИ.
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