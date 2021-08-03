За прошедшие сутки зарегистрирован 7481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан — 1270, в городе Алматы — 1531, в городе Шымкент — 575, в Акмолинской области — 259, в Актюбинской области — 356, в Алматинской области — 311, в Атырауской области — 406, в ВКО — 308, в Жамбылской области — 196, в ЗКО — 115, в Карагандинской области — 941, в Костанайской области — 261, в Кызылординской области — 210, в Мангистауской области — 181, в Павлодарской области — 292, в СКО — 147, в Туркестанской области — 122.