Новые ценности процветающего либерализма. Колонка Голоса Мордора

pixabay.com/globallookpress.com/bub via www.imago-images.de/www.imago-images.de А хотите новых прелестей гуманного и прогрессивного либерализма? Например из Канады — страны, которая считается процветающей, свободной, одним из образцов «цивилизации».
pixabay.com/globallookpress.com/bub via www.imago-images.de/www.imago-images.de А хотите новых прелестей гуманного и прогрессивного либерализма? Например из Канады — страны, которая считается процветающей, свободной, одним из образцов «цивилизации».
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