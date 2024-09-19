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Нелегальным мигрантам в России запретят жениться и водить машину

Нелегальным мигрантам в России запретят жениться и водить машину

Иностранцы, находящиеся в России нелегально, не смогут вступать в брак, управлять автомобилем и пользоваться порталом госуслуг, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
А не поздновато ли спохватились?
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17 час.
Александр Ляшенко
Соображаете, что пишите: &quot;Нелегальным мигрантам в России запретят жениться и водить машину&quot; Охренеть! Он же нелегал какого хера он будет светиться? Включите свои пропитые мозги первый замминистра внутренних дел Александр Горовой!!! Не понимаешь что происходит в стране с мигрантами,увольняйся, засранец,  по собственному!!!
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17 час.
tsan tsan
Что за бред ? Нелегальных мигрантов надо выдворять, а не что-то им запрещать.
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17 час.

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