Александр Ляшенко

Соображаете, что пишите: "Нелегальным мигрантам в России запретят жениться и водить машину" Охренеть! Он же нелегал какого хера он будет светиться? Включите свои пропитые мозги первый замминистра внутренних дел Александр Горовой!!! Не понимаешь что происходит в стране с мигрантами,увольняйся, засранец, по собственному!!!