Спецвыпуск мультфильма про Трех Богатырей вышел в лидеры кинопроката за выходные

Специальный выпуск мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" собрал лидерские 29,4 миллиона рублей за выходные в России и странах СНГ, исключая недоступный в кинотеатрах России и Белоруссии мультфильм "Гадкий я — 4".