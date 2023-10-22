ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько дней назад в России в очередной раз произошёл неприятный инцидент с мигрантами, вернее два.
"Нам стыдно за наших земляков. Они понесут суровое наказание". Наконец-то диаспоры мигрантов включились
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Нарзиев, а кто тебя поставил руководителем диаспоры таджиков в России .У нас в законе такой должности не существует ? Ты что мошенник решил российскими землями завладеть и ими командовать без ведома русского народа ? Животное свали к себе на родину быстрее .
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1 час.
v
viach
Шаг первый! А в том ли направлении? НЕТ ! ! ! Самые верные шаги в направлении навечного избавления от мигрантов азии и закавказья!
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1 час.
Тамара Елисеева
Как можно ручаться за неграмотных отморозков? Если в 9;12 лет творят такое. У нас своих хватает. С родительницей ( если можно назвать такое чмо), бросить своих щенков, работать в Москве. Всех из России, с запретом въезда к нам пожизненно. Ведь волчата вырастут и будут мстить нашим внукам. И надо жестко со всеми мигрантами, всю страну заполонили. Куда от них деваться?
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50 мин.
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