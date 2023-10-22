"Нам стыдно за наших земляков. Они понесут суровое наказание". Наконец-то диаспоры мигрантов включились

Нарзиев, а кто тебя поставил руководителем диаспоры таджиков в России .У нас в законе такой должности не существует ? Ты что мошенник решил российскими землями завладеть и ими командовать без ведома русского народа ? Животное свали к себе на родину быстрее .

Тамара Елисеева

Как можно ручаться за неграмотных отморозков? Если в 9;12 лет творят такое. У нас своих хватает. С родительницей ( если можно назвать такое чмо), бросить своих щенков, работать в Москве. Всех из России, с запретом въезда к нам пожизненно. Ведь волчата вырастут и будут мстить нашим внукам. И надо жестко со всеми мигрантами, всю страну заполонили. Куда от них деваться?