Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу из Ирака

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу из Ирака

В Сирии обстрелу подверглась военная база США, расположенная в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях провинции Эль-Хасаке.

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