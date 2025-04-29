Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Чем больше у нас будут кричать о мире, тем дольше мир не наступит

Когда  происходит   беда  -  например,  когда  мы  понимаем, что в этом  году (заметьте, юбилейном  году!) у нас  не  будет  Дня  Победы, а  будет   день  перемирия (думаю, эта грустная  фраза  станет  крылатой),  человек  инстинктивно  пытается  найти  какое-то  утешение и  поддержку,  и  начинает  активнее   переключать  программы,  ходить по  разным  сайтам и  каналам, и т.

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