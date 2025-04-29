Чем больше у нас будут кричать о мире, тем дольше мир не наступит

Когда происходит беда - например, когда мы понимаем, что в этом году (заметьте, юбилейном году!) у нас не будет Дня Победы, а будет день перемирия (думаю, эта грустная фраза станет крылатой), человек инстинктивно пытается найти какое-то утешение и поддержку, и начинает активнее переключать программы, ходить по разным сайтам и каналам, и т.