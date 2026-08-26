Евгений Поддубный предсказал длительное противостояние России с Западом

На форуме современной журналистики "Вся Россия - 2026" в Сочи, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о продолжительном противостоянии России с коллективным Западом, стремящимся к её стратегическому поражению, и подчеркнул важность внутреннего единства.