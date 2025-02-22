⚽️В Новониколаевском продолжается Зональный этап (Зона 1) Чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд второй группы ⚽️🥅 Футбольный матч Дилетанты -Киквидзе-2 завершился победой соперника, 4:3.
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⚽️В Новониколаевском продолжается Зональный этап (Зона 1) Чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд второй группы ⚽️🥅 Футбольный матч Дилетанты -Киквидзе-2 завершился победой соперника, 4:3.