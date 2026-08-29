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Euractiv: Германия хочет стать ведущим защитником безопасности в Европе

Euractiv: Германия хочет стать ведущим защитником безопасности в Европе

Германия стремится закрепить за собой роль одного из ведущих поставщиков безопасности в Европе, усиливая кампанию по выдвижению своего начальника обороны генерала Карстена Бройера председателем Военного комитета НАТО.

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