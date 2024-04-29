"Я русская": Киркоров рассказал, почему Пугачева отказалась менять гражданство и клялась в любви России

Киркоров рассказал, что Пугачева отказалась менять гражданство из-за Галкина*. Филипп Киркоров высказал уверенность в том, что причиной отъезда Аллы Пугачевой из России стала ее любовь к Максиму Галкину*.
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