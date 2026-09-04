Мини-ПК на Ryzen Z1 с большим набором портов. Представлен Minisforum UM750 Neo

Он стоит от 2399 юаней Компания Minisforum представила мини-ПК UM750 Neo на процессоре AMD Ryzen Z1. Базовая версия в формате barebone без накопителя стоит 2399 юаней, при этом компьютер уже оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400.