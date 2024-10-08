Экс-главе департамента Минобороны Куракину грозит 17 лет тюрьмы за кражу леса

На скамье подсудимых оказалась ещё одно трио бывших топов Минобороны России.Прокурор запросил 17 лет колонии строго режима бывшему экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрию Куракину, а также по 14 лет двум его подельникам.