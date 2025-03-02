Раскрыто, сможет ли Варниг договориться с США по «Северному потоку — 2»

Энергетик Юшков: Варниг не установит контакт с США по «СП — 2» из-за санкций Директор оператора «Северного потока — 2» Маттиас Варниг вряд ли сможет установить контакт с США по поводу возобновления работы газопровода, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.