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Аргументы и Факты

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Похороны в день рождения: детали внезапной смерти актёра Меленчука в 31 год

Похороны в день рождения: детали внезапной смерти актёра Меленчука в 31 год

5 сентября 2026 года Павлу Меленчуку должно было исполниться 32 года. Но судьба распорядилась иначе — актер ушел из жизни 31 августа, не дожив всего несколько дней до своего дня рождения.

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