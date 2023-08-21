12 тысяч лет назад в древней пещере кто-то создал изображения, которые нельзя увидеть невооруженным взглядом. Они в 3D
В 1913 году пещера Ла-Пасьега стала одним из важнейших археологических открытий — ее стены покрывает древняя наскальная живопись.
Комментарии
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Скорее всего, наша цивилизация не первая на Земле. Прежние гибли, и корее всего, от агрессии, алчности и глупости. Как сейчас западная бездумная "демокг'атия" добивается и ведет к гибели людей....
В Каббале написано, что существуют 40 миров, а мы в самом начале развития... просто дикари...
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