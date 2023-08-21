TRENDYMEN

39 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Алкоголики стараются продлить радость и не воспринимают реальность. Это вечные детишки безответственные. Диагноз... т...94 человека отказ...
  • Люда Алексеева
    Что же он увидел)?Дайвер погрузился...
  • Леонид Руси
    В Каббале написано, что существуют 40 миров, а мы в самом начале развития... просто дикари...12 тысяч лет наза...

12 тысяч лет назад в древней пещере кто-то создал изображения, которые нельзя увидеть невооруженным взглядом. Они в 3D

12 тысяч лет назад в древней пещере кто-то создал изображения, которые нельзя увидеть невооруженным взглядом. Они в 3D

В 1913 году пещера Ла-Пасьега стала одним из важнейших археологических открытий — ее стены покрывает древняя наскальная живопись.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Скорее всего, наша цивилизация не первая на Земле. Прежние гибли, и корее всего, от  агрессии, алчности и глупости. Как сейчас западная бездумная &quot;демокг&#39;атия&quot; добивается и ведет к  гибели людей....
Ответить
8 час.
Леонид Руси
В Каббале написано, что существуют 40 миров, а мы в самом начале развития... просто дикари...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх