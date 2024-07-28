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Власть назвала основные проблемы Орла

Власть назвала основные проблемы Орла

Администрация Орла утвердила «Адресную инвестиционную программу на 2024-2028 годы». В аналитической справке к документу содержится перечень основных проблем города, выявленных на основании анализа уровня обеспеченности Орла объектами социальной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

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