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Царьград

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Мбаппе заявил о своей готовности получить «Золотой мяч» 2026 года

Мбаппе заявил о своей готовности получить «Золотой мяч» 2026 года

Килиан Мбаппе, лучший бомбардир мировых чемпионатов, поделился мнением о возможном получении «Золотого мяча» в 2026 году.

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