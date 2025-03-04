Лукашенко заявил, что решение о спецоперации связано не только с расширением НАТО

У Владимира Путины были альтернативы Решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции связано не только с расширением НАТО на восток, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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