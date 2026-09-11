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Только американцы: Bloomberg назвал 10 богатейших людей мира

Только американцы: Bloomberg назвал 10 богатейших людей мира

Смотрим, на каком месте оказались бизнесмены из России. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступает на встрече с избирателями для поддержки кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

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