Только американцы: Bloomberg назвал 10 богатейших людей мира

Смотрим, на каком месте оказались бизнесмены из России. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступает на встрече с избирателями для поддержки кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.
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