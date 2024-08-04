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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Морковные котлеты с ароматным картофельным пюре

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 4 Морковь 500 г Миндальное молоко 200 мл Репчатый лук 2 г Манная крупа 30 г Мускатный орех 1 г Тимьян 1 г Яблоко 125 г Панировочные сухари 60 г Картофельное пюре 280 г Соль по вкусу Свекольные чипсы по вкусу Растительное масло 50 мл Петрушка 20 г ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1.

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