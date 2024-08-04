Морковные котлеты с ароматным картофельным пюре

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 4 Морковь 500 г Миндальное молоко 200 мл Репчатый лук 2 г Манная крупа 30 г Мускатный орех 1 г Тимьян 1 г Яблоко 125 г Панировочные сухари 60 г Картофельное пюре 280 г Соль по вкусу Свекольные чипсы по вкусу Растительное масло 50 мл Петрушка 20 г ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1.