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За рулем

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Тюнинг, который может лишить вас машины: о чем молчат любители больших дисков

Тюнинг, который может лишить вас машины: о чем молчат любители больших дисков

Желание поставить диски побольше, чтобы машина смотрелась выигрышнее, знакомо многим автовладельцам. Вот только у этой красоты есть оборотная сторона, о которой напомнил автоюрист Лев Воропаев.

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