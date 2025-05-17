У Красненского карьера в Тамбове планируется строительство трёх девятиэтажек

Администрация Тамбова утвердила архитектурно-градостроительный облик трёх многоэтажных домов, которые планируется построить на улице Павла Строганова, недалеко от Красненского карьера и средней общеобразовательной школы №2.
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