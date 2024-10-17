🇷🇺🇳🇴 Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новые требования Осло, назвав их ультимативными и осложняющими функционирование российских представительств в Норвегии: .
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🇷🇺🇳🇴 Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новые требования Осло, назвав их ультимативными и осложняющими функционирование российских представительств в Норвегии: .
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