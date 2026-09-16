Василий Вакаров: Конфликт НАБУ, САП и Генпрокуратуры Украины переходит в новую фазу

Что именно Руслан Кравченко сообщил о подозрении директору НАБУ? Кто ещё получил подозрение и как это связано с руководителем САП? Какие гарантии неприкосновенности якобы предлагали генпрокурору? И чем завершится противостояние НАБУ и САП с одной стороны и Генпрокуратуры с другой? Что произошло в Киеве В Киеве продолжает развиваться конфликт вокруг антикоррупционных органов и Генеральной прокурату… Читать далее: https://govorit.