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Аргументы и Факты

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Онколог Пензов предупредил о незаметных признаках рака кожи

Онколог Пензов предупредил о незаметных признаках рака кожи

Некоторые виды рака кожи на ранних стадиях могут выглядеть как обычный прыщ, ранка или небольшое пятно и при этом долго не вызывать дискомфорта, рассказал RT врач-онколог Дмитрий Пензов.

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