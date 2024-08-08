Стёрли в пыль и закатали тылы в асфальт. Украина получила мощнейший удар по тылам ВСУ, ракеты отправили на тот свет 1000 бандеровцев Юлия СоколоваНочь принесла жесткий ответ на действия украинских формирований в приграничных районах Курской области.
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