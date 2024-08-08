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  • Marina Bubon
    Почему?!!!!! Кто проспал?!!!! Знали даже простые обыватели, во всех новостях- скопление сил, подтягивают резервы - и...План ВСУ в Курско...
  • Татьяна Мартыненко
    И так каждый день,не жалеть хохлов!Стёрли в пыль и з...

Стёрли в пыль и закатали тылы в асфальт. Украина получила мощнейший удар по тылам ВСУ, ракеты отправили на тот свет 1000 бандеровцев

Стёрли в пыль и закатали тылы в асфальт. Украина получила мощнейший удар по тылам ВСУ, ракеты отправили на тот свет 1000 бандеровцев

Стёрли в пыль и закатали тылы в асфальт. Украина получила мощнейший удар по тылам ВСУ, ракеты отправили на тот свет 1000 бандеровцев Юлия СоколоваНочь принесла жесткий ответ на действия украинских формирований в приграничных районах Курской области.

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Комментарии
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СТ
Сергей Торопчин
Больше трех НЕ СОБИРАТСЯ!!!!!! Собрались три хохла в кучу, там должна быть граната между ними. Зачищать НАДО ВСЕ.
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16 час.
Г
ГалА
Надо уничтожить Банковую, Зеленского, Буданова и ещё с ними бандеро-фашистов!
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14 час.
ТМ
Татьяна Мартыненко
И так каждый день,не жалеть хохлов!
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8 час.

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