Рождественское чудо: Бритни Спирс воссоединилась со своими сыновьями

Певица не устает благодарить судьбу за такой подарок. Бритни Спирс ImagePressAgency/face to face/Global Look PressБритни Спирс чрезвычайно обрадовала своих поклонников новостью о том, что это Рождество она празднует не одна, с двумя своими уже взрослыми сыновьями — 19-летним Шоном Престоном и 18-летним Джейденом.
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