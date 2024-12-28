Рождественское чудо: Бритни Спирс воссоединилась со своими сыновьями

Певица не устает благодарить судьбу за такой подарок. Бритни Спирс ImagePressAgency/face to face/Global Look PressБритни Спирс чрезвычайно обрадовала своих поклонников новостью о том, что это Рождество она празднует не одна, с двумя своими уже взрослыми сыновьями — 19-летним Шоном Престоном и 18-летним Джейденом.