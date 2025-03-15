Опытные цветоводы хорошо знают, чем хороши однолетники: они быстро заполняют собой пространство, стоят недорого, бурно цветут, радуют яркими цветками все лето до осени, не требуют очень сложного ухода и позволяют менять внешний вид вашего участка каждый год так, как вам нравится.