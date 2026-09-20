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Газета.ру

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Стоматолог Корякин: короткая чистка оставляет на зубах до 40% налета

Стоматолог Корякин: короткая чистка оставляет на зубах до 40% налета

Рекомендация чистить зубы 2–3 минуты — это не формальность, а минимальная продолжительность, необходимая для удаления зубного налета.

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