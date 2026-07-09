Украинская Fire Point анонсировала удары баллистикой по Москве осенью Украинская компания Fire Point, разработчик крылатой ракеты «Фламинг.
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Украинская Fire Point анонсировала удары баллистикой по Москве осенью Украинская компания Fire Point, разработчик крылатой ракеты «Фламинг.
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