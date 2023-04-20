Царьград

5 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    350 мест и всего 400 задержанных. И "целых" 35 депортируют! Смешно даже моему коту!35 нелегальных ми...
  • Светлана Масютенко
    Поддерживаем полностью. За одного нашего бойца-- 10 нацистских! Даже 100!!! Не соблюдают правила войны и мы не будем ...Пригожин жёстко о...
  • Николай Николаевич
    В русском языке все слова на грани фола иностранные. И это скорее всего еврей.Украинцы показали...

Повысят ли тарифы ЖКХ в 2023 году, рассказали власти Самарской области

Повысят ли тарифы ЖКХ в 2023 году, рассказали власти Самарской области

Обычно тарифы меняют ежегодно в июле. Но грядущим летом этого не произойдёт.Директор регионального департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина на площадке ЦУР рассказала, будут ли в Самарской области увеличивать тарифы ЖКХ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх