Повысят ли тарифы ЖКХ в 2023 году, рассказали власти Самарской области

Обычно тарифы меняют ежегодно в июле. Но грядущим летом этого не произойдёт.Директор регионального департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина на площадке ЦУР рассказала, будут ли в Самарской области увеличивать тарифы ЖКХ.