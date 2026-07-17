🔨19-летний житель Ялты предстанет перед судом за смерть знакомого В апреле этого года компания распивала спиртные напитки в Алупке, где между молодым человеком и потерпевшим произошёл словесный конфликт.
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🔨19-летний житель Ялты предстанет перед судом за смерть знакомого В апреле этого года компания распивала спиртные напитки в Алупке, где между молодым человеком и потерпевшим произошёл словесный конфликт.