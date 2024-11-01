Тина Канделаки: «Глядя на «Матч ТВ», дети в России четко понимают, что есть спорт. У многих детей в Европе психика травмировалась после парижской Олимпиады»

1 ноября каналу исполнилось девять лет. «Я хочу поблагодарить зрителей, я хочу поблагодарить спортсменов, я хочу поблагодарить весь коллектив «Матч ТВ», потому что те люди, которые ежедневно способствуют вещанию телеканала «Матч ТВ» сегодня проводят огромную работу.