Тина Канделаки: «Глядя на «Матч ТВ», дети в России четко понимают, что есть спорт. У многих детей в Европе психика травмировалась после парижской Олимпиады»

1 ноября каналу исполнилось девять лет. «Я хочу поблагодарить зрителей, я хочу поблагодарить спортсменов, я хочу поблагодарить весь коллектив «Матч ТВ», потому что те люди, которые ежедневно способствуют вещанию телеканала «Матч ТВ» сегодня проводят огромную работу.
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