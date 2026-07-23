В России выявлена новая мошенническая схема при ремонте бытовой техники

В регионах России распространяется новая схема мошенничества, связанная с ремонтом бытовой техники. Мошенники, представляющиеся мастерами, сначала разбирают устройства, а затем завышают стоимость ремонта, сообщается в источнике.
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