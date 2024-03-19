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Минпросвещения России и Минобразования Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

Минпросвещения России и Минобразования Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования Республики Куба подписано на полях 21-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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