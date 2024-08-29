Боевики совершили одну из самых смертоносных атак в Буркина-Фасо, сотни жертв

В северо-центральной части Буркина-Фасо произошла одна из самых кровавых атак за последние годы, джихадисты открыли огонь по местным жителям, которые копали траншеи вокруг города Барсалого, чтобы защитить его от нападений.
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